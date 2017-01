Bundesanleihen- Langfristiger Trend weiterhin intakt!

Lieber Leser,

in den vergangenen Monaten wird darüber diskutiert, ob der langfristige 30-jährige Aufwärtstrend bei langlaufenden Anleihen vorüber sein könnte. Zwar stehen im Fokus dieser Diskussion meist US-Treasury Notes, allerdings kann langfristig gesehen, der gleiche Trend bei den Bundesanleihen angenommen werden. Schaut man sich die langfristige Entwicklung der Bundesanleihe an, so ist erkennbar, dass der Aufwärtstrend sich seit der Finanzkrise deutlich verstärkt hat. Das ist nicht verwunderlich, wurden die Zinsen doch durch die Geldpolitik äußerst niedrig gehalten und die Kaufprogramme der Notenbanken stimulierten die Nachfrage zusätzlich.

100-Wochendurchschnitt hält vorerst

Da die USA allerdings in der Regel die Vorreiter spielen und aktuell bereits mit den ersten Zinsschritten begonnen haben, während die EZB die Zinsen weiterhin unten hält, kann sich auf kurzfristiger Basis eine Divergenz ausbilden. Aber das negiert die längerfristige Entwicklung normalerweise nicht, es sei denn Deutschland fällt in eine Rezession. Sollte sich also tatsächlich ein neuer Abwärtstrend in den US-Treasury Notes ausbilden, werden Kurse für Bundesanleihen in Kürze folgen, EZB hin oder her. Aktuell bleibt der Trend aus markttechnischer Sicht jedoch bestehen. Der 100-Wochendurchschnitt konnte als Unterstützung im Bereich zwischen 159-160 Punkten (März-Kontrakt) halten. Ein Unterschreiten wäre allerdings das erste Signal in Richtung Trendveränderung. Aber selbst dann, wäre der Aufwärtstrend noch intakt. Es folgen die langfristige Trendlinie sowie der 200-Wochendurchschnitt, die überwunden werden müssten.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse