Bundesanleihen: Chance auf Allzeithoch gestiegen!

vor einigen Tagen haben wir den Bund-Future-Kurs analysiert. Dieser repräsentiert den Handel auf die Kurse der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe an den Terminmärkten. Die Nachfrage nach deutschen Bundesanleihen ist im Moment aufgrund der vielen politischen Unsicherheiten in der EU erhöht, denn sie ist neben Cash die sicherste Anlage, sollte es tatsächlich dazu kommen, dass sich die Sorge über den baldigen Austritt Frankreich aus der EU bewahrheitet.

Technisch markante Umkehrformation

Dabei hat der Bund-Future-Kurs eine markante inverse SKS-Umkehrformation ausgebildet, die nun in den nächsten Tagen bestätigt werden könnte. Den ersten relevanten Widerstand hat er bereits überwinden können. Er verlief bei 164,50 Punkten. Der nächste relevante technische Widerstand verläuft unserer Meinung nach zwischen 165,50-166,50 Punkten. Wird er in den nächsten Tagen nachhaltig überschritten, so gilt aus unserer Sicht der Korrekturtrend als beendet und der langfristige Aufwärtstrend wieder als intakt. Sollte sich dieser fortsetzen, bestünde die Chance darauf, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Das aktuelle Allzeithoch liegt bei 168,90 Punkten und wurde im Juni 2016 im Rahmen des Brexit-Referendums erreicht.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

