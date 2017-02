Bundesanleihen: Anleger fürchten böse Überraschungen!

Lieber Leser,

die Wahlen in Frankreich rücken immer näher, Italiens politische Lage ist fragil und das Griechenlandproblem ist weiterhin ungelöst. Hinzu kommt, dass die EZB ihr QE fortsetzt und im Großen und Ganzen die Nachfrage nach Anleihen unterstützt. In diesem Umfeld werden deutsche Bundesanleihen immer gefragter. Nicht ungewöhnlich daher, dass sie sich immer weiter stabilisieren, während der Euro fällt.

Anleger sichern sich vorsichtshalber ab

Wir müssen daher unsere Analyse von vor einigen Tagen revidieren, in der wir der Meinung waren, dass die Euro-Schwäche größtenteils auf einen stärkeren US-Dollar zurückzuführen ist. Anscheinend sichern sich Anleger vor bösen Überraschungen ab, die sie im vergangenen Jahr zu Genüge erlebt haben, vor allem in Anbetracht dessen, dass die rechtsextreme Marie Le Pen in den Umfragen immer besser abschneiden kann.

SKS-Formation und Trendbruch

Die Nachfrage nach deutschen Bundesanleihen wird auch aus der markttechnischen Basis sichtbar. Der mittelfristige Abwärtstrend, der seit etwa Mitte letzten Jahres bestand, wurde bereits gegen Ende des vergangenen Jahres überschritten. Danach korrigierte der Bund-Future den Ausbruch, blieb in dieser Zeit jedoch stets über der Abwärtstrendlinie.

Es lässt sich weiterhin eine inverse SKS-Formation erkennen. Die Nackenlinie dieser Formation verlief bei 164,50 Punkten und wurde bereits überschritten. Im Bereich zwischen 165,00-165,60 Punkten befindet sich jedoch ein weiterer horizontaler Widerstand, den der Future aktuell antestet. Ein Überschreiten dürfte den sich etablierenden Trend unterstützen.

