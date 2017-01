Bundesanaleihen: Die nächste Short-Wette nach den US-Treasuries?

Lieber Leser,

im vergangenen Jahr waren die Kurse für die zehnjährigen US-Treasuries als Short-Kandidaten (Handel in Richtung fallender Kurse) im Fokus von Tradern. Die anstehenden Zinsschritte der FED, die geplanten Fiskalmaßnahmen des neuen US-Präsidenten sowie höhere Inflationserwartungen haben die Annahme über einen zumindest mittelfristigen Abwärtstrend unterstützt. Denn die Renditen werden infolgedessen tendenziell steigen und damit die Anleihekurse für die Treasuries drücken. Die markttechnische Lage hat diese Sichtweise ebenfalls unterstützt.

Bundesanleihen sehen technisch interessant aus

Fundamental betrachtet lässt sich sicherlich kein genauer Vergleich ziehen. Zwar steigt die Inflationserwartung sowie die tatsächliche Inflation in Deutschland an. Allerdings steht die EZB immer noch mit ihrem QE sowie den niedrigen Leitzinsen entgegen. Aus der markttechnischen Perspektive bewegen sich die Kurse innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends. Jedoch steuern die Kurse gerade die untere Trendlinie an.

Das Besondere ist, dass die Trendlinie mit dem 100-Wochendurchschnitt zusammenfällt, sodass ein technischer Ausbruch nach unten mit hoher Wahrscheinlichkeit eine dynamische Abwärtsbewegung nach sich ziehen könnte. Die Trendlinie sowie der 100-Wochendurchschnitt verlaufen aktuell in einem Preisbereich zwischen 159-160 Punkten.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse