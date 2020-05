Bundesamt informiert über Entwicklung der Verbraucherpreise

FRANKFURT/WIESBADEN (dpa-AFX) - Der massive Rückgang der Energiepreise hat die Teuerung in Deutschland zuletzt gedämpft.



Doch bleibt es angesichts der gewaltigen Summen an Hilfsgeldern in der Corona-Krise bei der vergleichsweise niedrigen Inflation? Eine erste Schätzung zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Mai gibt es am Donnerstag (14.00 Uhr) vom Statistischen Bundesamt. Im April betrug die jährliche Teuerungsrate nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker 0,9 Prozent. Das war der niedrigste Stand seit November 2016 mit damals 0,8 Prozent. Im März 2020 hatte die Inflationsrate noch bei 1,4 Prozent gelegen und im Februar bei 1,7 Prozent./ben/DP/jha