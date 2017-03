--------------------------------------------------------------BAfmW-Fassadenprojekthttp://ots.de/z9HQq--------------------------------------------------------------Bonn (ots) -Auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse präsentiert das in Bonnansässige Bundesamt für magische Wesen (BafmW) seinen Beitrag füreine offene Gesellschaft. Eine Fassade des Hauses, in dem das BafmWseinen Sitz hat, wird mit einem Werk der Wiener Künstlerin SlippedDeedekoriert.Das Fassadenprojekt gegen rechte und religiöse GewaltDas Motiv gedenkt im Fantasystil Personen, die Opfer rechter undreligiöser Homophobie wurden. Unter dem Symbol des FliegendenSpaghettimonsters, Symbol der Toleranz und Ratio, stehen die alsVampir und Werwolf dargestellten Opfer des Orlando-Attentates RamonGuerrero und Christopher Leinonen. Ein Faun trägt die GesichtszügeItaberli Luzons, eines Jungen, der von seiner eigenen Mutter wegenseiner Homosexualität ermordet und verbrannt wurde. Eine Fee erinnertan Shira Banki, eines Mädchens, das an einem Gay Pride in Israelteilnahm und deswegen hinterrücks erstochen wurde. Zu Füßen der Opferwerden Gesichter der Täter und Symbole ihres rechten und religiösenHasses zu erkennen sein.Zu diesem Projekt wurde unter der Domain www.bafmw.org einCrowdfunding gestartet, denn die Initiatoren des Projektes hoffen,dass sich aus der Mitte der Gesellschaft heraus möglichst vieleMitbürger gegen den rechten Haß engagieren.Der Roman Böses Blut der VampireZur Buchmesse erscheint der im Himmelstürmer Verlag verlegte undvon dem Siegener Illustrator Mandelbrot illustrierte FantasyromanBöses Blut der Vampire von Hagen Ulrich in einer Neuausgabe. DieUrban Fantasy Geschichte geht auf diskriminiernde Äußerungen einessächsischen CDU-Politikers zurück, der dem seinerzeitigenAußenminister Guido Westerwelle die Eignung als Bundesminister wegendessen Homosexualität absprach. Gleichfalls vertrat er die Ansicht,dass Eltern ihre queeren Kinder "heilen" lassen sollten, denn nachAuffassung dieses evangelikalen Politikers ist Homosexualität eineKrankheit.Diese Geschichte bildete die Basis für eine mehrbändigeRomanreihe, an der der Autor Hagen Ulrich schreibt und die am Standdes BafmW vorgestellt wird.Was ist das Bundesamt für magische Wesen?Hinter der fiktiven Behörde zur Verwaltung von Hexen, Drachen,Vampire und Elfen steckt ein Zusammenschluß deutschsprachigerFantasyautoren und -fans sowie die Idee, dass die Existenz vonMitbürgern mit Magiehintergrund in Deutschland kein Problem wäre -solange man das ordentlich verwaltet und regelt.Das "Amt", welches sich mit mehreren Dienstwagen, Amtsschild,Deutschlandfahne mit Emblem sowie einem eigenen Haus nahestmöglich amErscheinungsbild realer Bundesbehörden orientiert, sieht dieBeschäftigung mit Fantasymythen auch als Stilmittel, um Position zubeziehen.Die Darstellung der Opfer homophober Gewalt als Fantasywesen wurdeauch deshalb gewählt, weil Vampir, Werwolf, Faun und Fee eben auchUrängste und Sehnsüchte des Menschen verkörpern, gleichermaßen Angstmachen können wie den Betrachter dazu anregen sollen, über seineÄngste nachzudenken. Umso vielleicht zu erkennen, wo sich in einerGesellschaft echte Monster verstecken. Angst als Mittel der Politikist ein hochaktuelles Thema, mit dem sich auch die Autoren im BafmWbeschäftigen.HintergrundIns Leben gerufen wurde das Amt 2013 von dem Bonner Autor HagenUlrich und weiteren Fantasyautoren. Ulrich Kelber, MdB, leisteteUnterstützung und teilte die Ansicht der Fantasyautoren, dass so eine"Behörde" ihren Sitz nur in Bonn haben könnte. Fantasymythen und-figuren treffen auf den typisch deutschen Hang, alles verwalten undregeln zu wollen.Pressekontakt:Bundesamt für magische Wesen- Autorengruppe -Hagen UlrichEstermannstraße 13953117 Bonn0228 96757883www.bundesamt-magische-wesen.dewww.bafmw.orgOriginal-Content von: Bundeslurch UG, übermittelt durch news aktuell