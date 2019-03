Finanztrends Video zu



Mainz (ots) - In Deutschland sind zahlreicheNahrungsergänzungsmittel mit dem Cannabis-Inhaltsstoff Cannabidiol(CBD) im Handel, die offenbar nicht verkauft werden dürfen. Das habenRecherchen des ARD-Politikmagazins "Report Mainz" ergeben.Die EU-Kommission beurteilt CBD als "Novel food", als "neuartigesLebensmittel". Dieser Stoff muss deshalb zugelassen werden. Vorherdürfen Nahrungsergänzungsmittel mit CBD nicht verkauft werden. AufAnfrage von "Report Mainz" teilte das Bundesamt für Verbraucherschutzund Lebensmittelsicherheit (BVL) mit: "Da diese Zulassung bishernicht erfolgt ist, sind derartige Erzeugnisse nach unserer Auffassungbislang nicht verkehrsfähig. Dem BVL ist derzeit keine legaleMöglichkeit bekannt, Nahrungsergänzungsmittel mit Cannabidiol auf denMarkt zu bringen."In den vergangenen zwei Jahren haben Hersteller in Deutschlandtrotzdem mindestens 90 Nahrungsergänzungsmittel mit CBD auf den Marktgebracht. Das zeigt eine Anfrage von "Report Mainz" bei allen 16zuständigen Ministerien der Bundesländer. Angela Clausen, Expertinfür Nahrungsergänzungsmittel bei der Verbraucherzentrale NRW,kritisiert das: "Ich finde es sehr problematisch, wenn jede MengeHersteller versuchen, derartige Produkte in den Markt zu drücken. Dasist im Prinzip ein Vorführen des Rechtsstaates und das können wir unseigentlich nicht bieten lassen."Für Gesundheitswissenschaftler Prof. Gerd Glaeske von derUniversität Bremen sind die Kontrollen das Problem, für die dieLandkreise und kreisfreien Städte zuständig sind. Diese erfolgten nurstichprobenartig. "Der Verbraucherschutz ist da sehr durchlöchert.Diese Mittel werden weiter verkauft, die Gefährdung für denVerbraucher ist da. Insofern habe ich nicht den Eindruck, dass dieseÜberwachung ausreichend funktioniert."Die Nahrungsergänzungsmittel mit CBD werden etwa als Öle oderTabletten verkauft. Die Produkte sollen zum Beispiel schmerzlinderndund entzündungshemmend wirken. Wissenschaftler, wie die Ärztin Prof.Kirsten Müller-Vahl von der Medizinischen Hochschule Hannover,bezweifeln das: "Es wird im Moment viel versprochen, waswissenschaftlich nicht belegt ist. Das ist unseriös. So darf manNahrungsergänzungsmittel nicht bewerben. Es sind Medikamente undArzneimittel, die zu einer Krankheitsverbesserung führen, nichtNahrungsergänzungsmittel."Zitate gegen Quellenangabe frei.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell