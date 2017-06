Bundesagrarminister warnt vor Klimaschutz-Ausstieg der USA

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Christian Schmidt hat angesichts eines möglichen Ausstiegs der USA aus dem Klimaschutzabkommen von Paris vor negativen Folgen für die Landwirtschaft gewarnt.



Wie kaum eine andere Branche sei sie überall auf der Welt von Auswirkungen des Klimawandels direkt betroffen, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin. "Es erfüllt mich mit großer Sorge, wenn die Weltklimapolitik durch innenpolitische Fehlinterpretationen in den USA gefährdet wird." US-Präsident Donald Trump wollte am Abend deutscher Zeit erklären, ob die aus dem Klimaabkommen aussteigen./sam/DP/jha