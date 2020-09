Bundesagentur veröffentlicht Arbeitsmarktstatistik für August

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck steigender Infektionszahlen wird die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag (9.55 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für August vorstellen.



Experten erwarten, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt nach dem Schock der Corona-Krise weiter stabilisiert hat. Eine Trendumkehr sehen sie aber nicht.

Im Juli waren in Deutschland 2,91 Millionen Menschen arbeitslos. Führende Volkswirte rechnen damit, dass die Zahl der Arbeitslosen im August auf einem ähnlich hohem Niveau liegen könnte. Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit war im Mai auf einen Rekordwert von 6,7 Millionen geschnellt. Am Dienstag will die Bundesagentur die Zahlen für Juni bekanntgeben.

Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts geht die Kurzarbeit in Deutschland weiter zurück. Danach habe es im August in 37 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen Kurzarbeit gegeben, im Juli waren es noch 42 Prozent.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im August den zweiten Monat infolge wieder leicht angestiegen. Nach dem Stellenindex BA-X der Bundesagentur liegt diese aber nach wie vor deutlich unter dem Vorjahreswert.

Auch das Arbeitsmarktbarometer, ein Frühindikator für die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, sieht einen leicht positiven Trend. Dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur zufolge haben sich die Entlassungszahlen vorerst normalisiert. Die wieder steigenden Infektionszahlen tragen demnach aber zur Verunsicherung bei./igl/DP/fba