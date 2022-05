Bundesagentur stellt Arbeitsmarkt-Statistik für Mai vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - In konjunkturell aufgewühlten Zeiten stellt die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg ihre Arbeitsmarkt-Statistik für den Monat Mai vor. Trotz der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, starken Preisauftriebes und Problemen mit den Lieferketten zeigte sich der Arbeitsmarkt bisher ausgesprochen robust. Der Stellenindex der Bundesagentur, der die saisonbereinigte Nachfrage nach Arbeitskräften misst, erreichte am Montag ein Allzeithoch.

Im April war in Deutschland die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 53 000 auf 2,309 Millionen gesunken. Das hatte einer Quote von 5,0 Prozent entsprochen. Die Bundesagentur hält die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt inzwischen für weitgehend kompensiert. Im Mai 2021 waren noch 2,687 Millionen Menschen arbeitslos, was einer Quote von 5,9 Prozent entsprach./dm/DP/he