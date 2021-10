Bundesagentur gibt Arbeitsmarktstatistik für Oktober bekannt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Donnerstag in Nürnberg die Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt im Monat Oktober bekannt.



Erwartet wird ein weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum September. Im vorigen Monat waren bundesweit 2 465 000 Menschen ohne Job.

Allerdings sagen Volkswirte eine gebremste Erholung auf dem Arbeitsmarkt voraus, nachdem es im Sommer zu rasanten Aufholprozessen gekommen war. Hintergrund sind unter anderem auch Lieferengpässe bei Rohmaterialien, die in einigen Industriebranchen zu erneuter Kurzarbeit geführt haben.

Der Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele, wird auch eine Bilanz des Geschehens auf dem Ausbildungsmarkt in diesem Herbst ziehen. Lehrbetriebe und Bewerber hatten in diesem Jahr mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Angebote wie Ausbildungsmessen oder Berufsberatung in Schulen konnten nur in eingeschränktem Umfang stattfinden./dm/DP/nas