Bundesagentur gibt Arbeitslosenzahlen für Februar bekannt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit gibt an diesem Mittwoch (9.55 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für Februar bekannt.



Nach Berechnungen von Volkswirten waren in dem Monat 2,76 Millionen Menschen ohne Arbeit. Das wären etwa 10 000 Erwerbslose weniger als im Januar und rund 140 000 weniger als vor einem Jahr. Im Februar geht in der Regel die Winterarbeitslosigkeit etwa auf dem Bau und in anderen Außenberufen zu Ende, bevor im März der Frühjahrsaufschwung einsetzt und für stärker sinkende Arbeitslosenzahlen sorgt. Unabhängig von solchen saisonalen Schwankungen gehen die Ökonomen aber weiter von einem robusten Arbeitsmarkt in Deutschland aus./kts/DP/zb