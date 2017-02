Bundesagentur für Arbeit und kosovarisches Arbeitsministerium vereinbaren enge Zusammenarbeit

Bonn (ots) - Der heutige Tag steht im Zeichen der Zusammenarbeit.Kea Decker, Geschäftsführerin Internationale Zusammenarbeit derZentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur fürArbeit (BA), und Arban Abrashi, Minister für Arbeit und Soziales derRepublik Kosovo, vereinbaren feierlich eine Kooperation zwischen denbeiden Institutionen. Mit diesem offiziellen Schritt wird diebisherige Zusammenarbeit zwischen der Bundesagentur und demkosovarischen Ministerium für Arbeit und Soziales intensiviert.Seit 2015 finden Gespräche zwischen beiden Ländern zu legalenWegen der Arbeitsmigration zwischen dem Kosovo und Deutschland statt."Wir wollen mit dieser Vereinbarung unsere institutionelleZusammenarbeit stärken und in der Beschäftigungsförderung Impulsesetzen", unterstreicht Kea Decker. Geplant ist u.a. ein regelmäßigerAustausch zu Arbeitsmarktbedarfen in beiden Ländern sowie einestärkere Einbindung von ZAV-Beratungsdienstleistungen im Kosovo vorOrt. Dazu gehört z.B. die Durchführung vonInformationsveranstaltungen im Kosovo für interessierteStaatsbürgerinnen und -bürger zu legalen Migrationsmöglichkeiten nachDeutschland. "Die geplanten Maßnahmen werden die institutionelleZusammenarbeit auf regionaler und zentraler Ebene stärken undgleichzeitig einen qualitativen Migrationsprozess unterstützen",betont Decker. "Viele Bewerberinnen und Bewerber im Kosovo sind aneiner Tätigkeit in Deutschland interessiert, die legalen Zugangswegesind jedoch in den meisten Fällen nicht bekannt. Hier kann eine guteinstitutionelle Zusammenarbeit den Bewerberinnen und Bewerbern sowieArbeitgebern in Deutschland nutzen", unterstreicht Arban Abrashi.Der Kosovo verfügt über eine lange Tradition der Arbeitsmigration.Als jüngstes Land Europas ist der Kosovo bislang nicht mitgesellschaftlichen Alterungsprozessen und deren Folgen konfrontiert.50% der Bevölkerung sind jünger als 28 Jahre, die hoheArbeitslosigkeit im Land erzeugt ein großes Interesse an einerTätigkeit im Ausland. Die Änderungen in der Beschäftigungsverordnungdurch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz im Oktober 2015 (BeschV§26 Absatz 2) eröffnen legale Zugangswege auf den deutschenArbeitsmarkt für Kosovaren auch außerhalb der Positivliste.Hintergrund:Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften in Deutschland wächst.Schon heute haben viele Arbeitgeber Schwierigkeiten, passendeBewerberinnen und Bewerber zu finden. Die Bundesagentur für Arbeitsieht in der qualifizierten Zuwanderung einen Baustein für dieFachkräftesicherung.Die bilateralen Regierungsvereinbarungen zwischen derBundesrepublik Deutschland und der Republik Kosovo werden von dererwähnten Kooperationsvereinbarung nicht berührt.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitZentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)PressestelleDr. Beate RaabeTel: 0228 713-1350E-Mail: zav.presse@arbeitsagentur.dewww.zav.deOriginal-Content von: Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), übermittelt durch news aktuell