Bundesagentur für Arbeit stoppt IT-Projekt ROBASO // BA-Presseinfo Nr. 05

Nürnberg (ots) - Die Informationstechnik der Bundesagentur fürArbeit (BA) ist aufgrund der vielfältigen Aufgaben der BA sehrkomplex. Mit rund 120 eigens entwickelten IT-Verfahren werden dieArbeitsvermittlung unterstützt, Fördermaßnahmen abgewickelt undGeldleistungen wie z.B. Arbeitslosengeld ausgezahlt. Für dieWeiterentwicklung und den Betrieb einer der größten IT-LandschaftenDeutschlands hat die BA allein zwischen 2011 und 2016 etwa 4,5Milliarden Euro aufgewendet. Um die Mitarbeiter mit moderner IT zuunterstützen, hat die BA diverse innovative IT-Großprojekte geplantund erfolgreich umgesetzt. Dazu zählt unter anderem die Einführungeiner elektronischen Aktenhaltung.Ein anderes Projekt war ROBASO (Rollenbasierte Oberflächen). Zielwar es, den Mitarbeitern das Arbeiten auf einer einzigen IT-Plattformohne Doppeleingaben und Programmwechsel zu ermöglichen und zuvereinfachen. Die Entwicklung von ROBASO begann im Jahr 2010 undmündete in einer Pilotierung im Oktober 2015. Im praktischen Einsatzim Kundengeschäft zeigte sich, dass die Software zu wenig flexibelwar, um der Komplexität der Kundenanliegen gerecht zu werden. DieDefizite hätten nicht zeitnah und wirtschaftlich behoben werdenkönnen. Die BA hat sich deshalb entschlossen, das Projekt, in dasseit dem Start 2010 insgesamt 60 Millionen Euro investiert wurden, zubeenden.Der Projektabbruch wurde durch ein unabhängiges externes Auditbestätigt. Die Schwachstellen der Software sind erst bei ihrerVerwendung unter realen Bedingungen erkannt worden.Zwischenzeitlich wurden Vorkehrungen getroffen, damit sich einsolcher Projektabbruch nicht wiederholt: Die Entwicklung neuerSoftware erfolgt in überschaubaren Stufen mit begleitendenAnwendertests in der Praxis. Großprojekte werden während derProjektlaufzeit regelmäßig extern auditiert, um das Risikomanagementzu überprüfen.Anlässlich der gewonnenen Erkenntnisse wurden alle anderen derzeitlaufenden IT-Projekte der BA überprüft. Es gibt keine Projekte mitvergleichbaren Konstellationen.