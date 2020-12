Bundesagentur für Arbeit gibt Statistik für November bekannt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Dienstag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarkt-Statistik für November. Fachleute rechnen damit, dass der Teil-Lockdown keine gravierenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zeigen wird.



Allerdings lassen sich diese auch nur teilweise an den November-Zahlen ablesen. Stichtag für die Erhebung war der 11. November, nur neun Tage nach Beginn der neuen Corona-Maßnahmen.

Im Oktober waren nach Angaben der Bundesagentur in Nürnberg 2,760 Millionen Menschen in Deutschland ohne Job, die Arbeitslosenquote lag bei 6,0 Prozent. Volkswirte gehen davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen im November etwas höher liegen könnte. Vor allem Geringqualifizierte, Minijobber und Beschäftigte im unteren Einkommensbereich könnten betroffen sein.

Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit ist nach Berechnungen des Ifo-Instituts in München im November infolge behördlich angeordneten Schließungen im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus wieder gestiegen. Demnach lag der Anteil der Unternehmen mit Kurzarbeit bei 28 Prozent - deutliche Anstiege gebe es in von den Beschränkungen besonders betroffenen Branchen, etwa bei Hotels, Reiseveranstaltern und in der Gastronomie./igl/DP/jha