Bundesagentur: Konjunkturflaute dämpft Nachfrage nach Arbeitskräften

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Konjunkturflaute hinterlässt auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt zunehmend Bremsspuren.



So sei die Nachfrage nach Arbeitskräften im Juli weiter zurückgegangen, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) bei der Veröffentlichung des aktuellen Stellenindex BA-X. Der aus den Stellenmeldungen errechnete Index habe mit 243 Punkten so niedrig gelegen wie zuletzt im September 2017, berichtete die Nürnberger Bundesbehörde. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern befinde sich damit zwar auf hohem Niveau, "wird aber merklich schwächer", betonte die Bundesagentur. Auf dem Höhepunkt des Stellenbooms Ende vergangenen Jahres hatte der Stellenindex bei mehr als 250 Punkten gelegen.

Branchenbezogen verlaufe die Entwicklung allerdings sehr uneinheitlich. Besonders konjunkturabhängige Wirtschaftsbereiche wie der Verkehr und die Logistikbranche, die Industrie, der Handel und die Zeitarbeitsbranche hätten den Arbeitsagenturen im Juli weniger freie Stellen gemeldet als vor einem Jahr. Dagegen sei die Nachfrage nach Arbeitskräften in konjunkturunabhängigen Sektoren wie der öffentlichen Verwaltung, dem Erziehungs- und Bildungswesen sowie bei Gesundheits- und Sozialberufen zuletzt weiter gestiegen. Die absolute Zahl der freien Stellen will die BA mit der Veröffentlichung der Juli-Arbeitslosenzahlen an diesem Mittwoch veröffentlichen./kts/DP/jsl