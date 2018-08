Bundesagentur: Ende August noch 91 000 Bewerber ohne Lehrstelle

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Kurz vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres Anfang September sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) 91 000 Bewerber noch ohne Lehrstelle.



Ihnen standen im August 149 000 unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber, wie die Bundesbehörde am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. In den nächsten Wochen würden erfahrungsgemäß aber noch unversorgte Bewerber passende Stellen finden.

Weitere 49 000 junge Leute hätten sich nach erfolgloser Lehrstellensuche erst einmal für einen weiteren Schulbesuch, ein Berufsvorbereitungsjahr oder die Teilnahme an einem freiwilligen Dienst entschieden. Dass Bewerber und Stelle nicht zusammen finden, liegt unter anderem an regionalen Unterschieden. Auch passen Berufswunsch und Lehrstellenangebot nicht immer zusammen.

Einen Monat vor Ende des Berufsberatungsjahres stehen damit insgesamt rund 548 000 offen Stellen 521 000 Bewerbern gegenüber - gute Aussichten also für junge Leute, die einen Ausbildungsplatz suchen. Grund für die Entwicklung ist laut BA einerseits die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland. Unternehmen bemühen sich mit mehr Azubis ihren Fachkräftenachwuchs zu sichern.

Andererseits wird die Zahl der Bewerber von der Zahl der Schulabgänger beeinflusst, die tendenziell rückläufig ist. Flüchtlinge würden beträchtlich für einen Ausgleich am Ausbildungsmarkt sorgen, sagte BA-Chef Detlef Scheele. Knapp 28 000 von ihnen haben laut BA inzwischen einen Ausbildungsplatz gefunden./bak/DP/tos