Bundesagentur: Brexit ohne Regeln nicht gravierend für Arbeitsmarkt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, geht nicht von gravierenden Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt aus, sollte es zu einem ungeregelten Brexit kommen.



"Die Lage ist so, dass das Außenhandelsvolumen mit dem Vereinigten Königreich begrenzt ist", sagte Scheele am Donnerstag in Nürnberg.

Es könne zwar möglicherweise zu einem kurzen Beschäftigungs- und Wachstumseinbruch kommen. Langfristig werde sich das Außenhandelsvolumen woanders hin verlagern.

Scheele sprach zwar von "unbekannten Folgen", da nicht bekannt sei, wie sich das Vereinigte Königreich auf einen möglicherweise ungeregelte Brexit vorbereite. "Wir gehen aber mit Blick auf den Arbeitsmarkt eher von Problemen bei den Tätern aus in Großbritannien, als bei uns", sagte Scheele./dm/DP/nas