Berlin (ots) - "Das Geschehene kann man nicht ungeschehen machen.Aber es bleibt die Verpflichtung, die Vergangenheit "gegenwärtig" zuhalten, so dass Lehren aus ihr gezogen werden können." Mit diesenWorten kündigte der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. FrankUlrich Montgomery, die Wanderausstellung "Erfasst, verfolgt,vernichtet. Kranke und behinderte Menschen im Nationalsozialismus"an. Die Ausstellung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie undPsychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)dokumentiert die Beteiligung von Ärzten an der systematischenErmordung von Kranken. Sie ist für die Öffentlichkeit vom 9. bis 20.November 2018 im Haus der Bundesärztekammer zugänglich.Die als "Euthanasieprogramm" getarnte Ermordung von mehr als200.000 psychisch kranken und geistig behinderten Menschen war einenationalsozialistische Vernichtungsaktion gegen jeden, der nichtihren Vorstellungen entsprach und als Belastung für die deutsche"Volksgemeinschaft" diffamiert wurde. Nahezu 400.000Zwangssterilisationen erfolgten ab 1934. Beteiligt waren nicht nurVerwaltung, sondern auch Psychiater, Kinder- und andere Fachärztesowie Pflegekräfte.Die Ausstellung greift exemplarische Biografien der Opfer undihrer Täter auf. Der Blick der an den Verbrechen beteiligten Akteureauf ihre Patienten wird entlarvt und ihre Äußerungen werden mit demSchicksal der Opfer kontrastiert.In fünf Kapiteln wird der Besucher an den Leidensweg der Menschenherangeführt. Den Einstieg bieten Fotografien. Dann wird die Fragenach dem Wert des Lebens gestellt, verknüpft mit propagandistischenerbbiologischen Blickwinkeln. Der "Erbwert" des Menschen alsrassenhygienische Politik mit dem Ziel, die Bevölkerung"erbbiologisch" zu kategorisieren - mit erschütternden Folgen:Zwangssterilisation und Ermordung von Menschen.Das vorletzte Kapitel beleuchtet die Handlungsspielräume der Täterund Tatbeteiligten mit Wirkung der Morde in Gesellschaft, Familie undKirche. "Die Ausstellung schließt mit einer Darstellung über denKampf der Überlebenden und der Angehörigen ermordeter Patienten umgesellschaftliche und juristische Anerkennung des Unrechts."Die Wanderausstellung der DGPPN wurde in Kooperation mit denStiftungen Denkmal für die ermordeten Juden Europas und Topographiedes Terrors erstellt und bereits von mehr als 355.000 Menschenbesucht. Nachdem sie 2014 im Deutschen Bundestag unter derSchirmherrschaft von Bundespräsident Joachim Gauck eröffnet wurde,war sie in 50 Orten in acht Ländern auf allen fünf Kontinenten zusehen (weitere Informationen zu der Ausstellung unter www.dgppn.de/schwerpunkte/psychiatrie-im-nationalsozialismus/wanderausstellung.html)Die Ausstellung wird vom 9. - 20.11.2018 (Montag bis Donnerstag inder Zeit von 8.00 - 18.00, Freitags von 8.00 - 16.00 Uhr) im Haus derBundesärztekammer, Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin, gezeigt.Besucher werden gebeten, sich am Empfang im Foyer zu anzumelden.