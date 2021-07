Bund will Spanien und Niederlande zu Hochinzidenzgebieten erklären

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will Spanien und die Niederlande am Freitag offenbar zu Hochinzidenzgebieten erklären. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben) unter Berufung auf Regierungskreise. Das bedeutet, dass Rückkehrer, die nicht vollständig geimpft sind, in eine zehntägige Quarantäne gehen müssen, die frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test auf Covid-19 beendet werden kann.

In Europa stufe die Bundesregierung zudem Luxemburg neu als einfaches Risikogebiet ein, schreiben die Funke-Zeitungen unter Berufung auf eine Vorlage des Krisenstabs.

Foto: über dts Nachrichtenagentur