Bund will Schul-Ausbau finanzieren - Grundgesetzänderung auf dem Weg

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund will die Digitalisierung von Deutschlands Schulen und mehr Ganztagsangebote breit finanzieren.



Dazu brachte das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin eine Grundgesetzänderung auf den Weg. Die Änderung des Artikels 104c sei ein entscheidender Schritt, um den Digitalpakt und den Ganztagsausbau auf den Weg zu bringen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Bisher kann der Bund nur Finanzhilfe für Investitionen in finanzschwachen Kommunen leisten. Künftig soll der Bund den Ländern unabhängig von der Finanzsituation Hilfe in kommunaler Bildungsinfrastruktur gewähren könnnen.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sprach von einem entscheidenden Schritt. "Bund und Länder haben gemeinsam ein großes Interesse daran, die Möglichkeiten zu schaffen, dass Schülerinnen und Schüler auch die vielfältigen digitalen Lernmethoden nutzen können." Nach der Verabschiedung der Grundgesetz-Änderung in Bundestag und Bundesrat voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte solle schnell eine Bund-Länder-Vereinbarung zum Digitalpakt Schule geschlossen werden.

Der Hamburger Bildungssenator und Sprecher der SPD-, Grüne- und Linke-geführten Kultusministerien der Länder, Ties Rabe (SPD), forderte Karliczek auf, den Digitalpakt zügig zu unterzeichnen und nicht einen monatelangen Verhandlungsprozess zur Grundgesetzänderung abzuwarten. "Die Vorarbeiten sind gemacht: Staatssekretäre aus Ländern und Bund haben ein tragfähiges Eckpunktepapier bereits im Frühjahr 2017 vorgelegt." Auf dieser Grundlage könnten Bund und Länder ihre Vereinbarung noch in diesem Jahr abschließen./bw/DP/stw