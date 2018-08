Bund will Cybersicherheit gegen innere und äußere Angriffe verbessern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will die Cybersicherheit des Staates gegen Angriffe von innen und außen verbessern.



Dazu will das Kabinett am Mittwoch (09.30 Uhr) die Einrichtung einer Agentur beschließen, die ambitionierte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf diesem Gebiet finanziell fördert. Diese Innovationen sollten einen nachhaltigen Beitrag zur Sicherung der Zukunft Deutschlands leisten können, teilten Innen- und Verteidigungsministerium mit.

Möglicherweise kann auch schon das Rentenpaket der großen Koalition vom Kabinett behandelt werden. Am Dienstagabend wollten sich die Koalitionsspitzen damit befassen. Das Paket von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) sieht unter anderem vor, dass das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025 stabilisiert werden soll. Auch der Beitragssatz soll nicht über 20 Prozent steigen. Aktuell liegt er bei 18,6 Prozent./rm/ted/sam/bk/DP/he