Bund und Länder vertagen Entscheidung über Ganztagsausbau

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben im Streit über die Finanzierung des Ganztagsausbaus an Grundschulen noch keine Lösung gefunden.



Nach dem Treffen der Länderchefs mit der Kanzlerin am Mittwoch in Berlin sagte Merkel, über die genaue Umsetzung werde nun "ein vertieftes Gespräch" geführt.

Bei dem Thema geht es um viel Geld. Ab 2025 sollen nach dem Willen von Union und SPD alle Kinder in Deutschland von der ersten bis zur vierten Klasse einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Der Ausbau von Räumlichkeiten und Gebäuden an den rund 15 000 Grundschulen wird Schätzungen zufolge fünf bis sieben Milliarden Euro kosten. Dazu kommen prognostizierte laufende Betriebskosten pro Jahr von bis zu vier Milliarden Euro. Die Länder fordern, dass der Bund sich stärker an den Kosten beteiligt.

Man werde darüber jetzt "zeitnah" eine Diskussion führen, sagte Merkel. Der Bund bietet den Ländern inzwischen an, sich auch an den laufenden Betriebskosten für die Ganztagsplätze zu beteiligen. Das "generöse Angebot" sei gut aufgenommen worden, sagte Merkel nach dem Treffen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schränkte aber ein, die bisherigen Finanzangebote des Bundes, die sehr großzügig seien, könnten auf lange Sicht die finanziellen Herausforderungen nicht annähernd abdecken./jr/had/bk/rm/ctt/sk/rin/DP/fba