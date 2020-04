Bund und Länder: Bei regionalem Corona-Anstieg rasch gegensteuern

BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder wollen im Fall eines starken Anstiegs von Corona-Fällen in einzelnen Regionen schnell gegensteuern.



Um die deutschlandweit erzielten Erfolge in der Verlangsamung des Geschehens nicht zu gefährden, müsse "auf eine regionale Dynamik mit hohen Neuinfektionszahlen und schnellem Anstieg der Infektionsrate sofort reagiert werden", heißt es in einem Beschluss vom Donnerstag.

Dazu gehöre auch, inzwischen aufgehobene Beschränkungen vor Ort sofort wieder konsequent einzuführen. Geboten sein könnten im Einzelfall außerdem Mobilitätsbeschränkungen in betroffene Gebiete hinein und aus ihnen heraus.

Die Entwicklung habe gezeigt, dass es durch lokale Ereignisse immer wieder zu besonderen regionalen Betroffenheiten bei der Ausbreitung des Virus komme, heißt es in dem Beschluss. Deshalb wollten Bund und Länder auch schnell abrufbare Unterstützungsmaßnahmen für besonders betroffene Gebiete vorbereiten und sich zwischen den Krisenstäben von Bund und Ländern weiter eng abstimmen.

"Wenn es erneut zu einer überregionalen Infektionsdynamik kommt, die eine Überforderung des Gesundheitssystems befürchten lässt, müssen die Beschränkungen auch in allen Ländern ganz oder teilweise wieder eingeführt werden", heißt es in dem Beschluss weiter./sam/DP/nas