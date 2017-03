Bund und Länder pochen bei Opel-Übernahme auf Transparenz

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder pochen nach der Verständigung über die Opel-Übernahme durch den französischen Autokonzern PSA bei den weiteren Schritten auf Transparenz und Mitsprache der Arbeitnehmer-Vertreter.



Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sowie die Regierungschefs von Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen - Malu Dreyer (SPD), Volker Bouffier (CDU) und Bodo Ramelow (Linke) - nannten die Einigung am Montag einen ersten Schritt, "um in Europa einen europäischen Global Player durch den Zusammenschluss von Opel/Vauxhall und PSA auf den Weg zu bringen".

Sie begrüßten die Zusage, die bestehenden Verträge über Standorte, Beschäftigung und Investitionen zu erhalten und Opel/Vauxhall als eigenständige Marke mit einem eigenständigen Management fortzuführen. Jetzt stünden aber weitere wichtige Schritte an.

"Die Verträge müssen intensiv geprüft werden, insbesondere von den Vertretern der Arbeitnehmer", forderten Bund und Länder. "In dem nun folgenden Prozess muss Transparenz sichergestellt werden." Es müsse gewährleistet sein, dass das europäische Management von Opel/Vauxhall, der Gesamtbetriebsrat und der europäische Betriebsrat in vollem Umfang in die weiteren Gespräche einbezogen werden.