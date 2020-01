Bund und Länder müssen 2020 zum Jahr der Windenergie machen

Berlin (ots) - Beim morgigen Treffen zur Energiewende im Kanzleramt muss Ausbauder Windenergie wichtigstes Thema sein - Deutsche Umwelthilfe fordertaktualisierte Ausbauziele, verbindliche Flächenziele sowie Rechtssicherheit beider Flächenausweisung und Genehmigung - Pauschale Abstandsregeln müssen vomTischDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) warnt vor einer weiteren Vernachlässigung desWindenergieausbaus. Am morgigen Donnerstag, den 30. Januar treffen sich Bund undLänder zur Energiewende im Kanzleramt. Die kürzlich veröffentlichten Zahlen vomBundesverband WindEnergie belegen das historische Ausbautief, das dieEnergiewende und damit die Klimaschutzziele in Gefahr bringt. Die DUH fordertdeshalb von Bund und Ländern ein entschlossenes Vorgehen, um 2020 zum Jahr derWindenergie zu machen. Neben höheren Ausbauzielen im Erneuerbare-Energien-Gesetz(EEG) braucht die Branche insbesondere bei der Flächenausweisung und Genehmigungmehr Verbindlichkeit durch konkrete Ziele sowie Rechtssicherheit.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Die Länder müssenmorgen im Kanzleramt entschieden die Anhebung der Ausbauziele im EEG einfordern.Bei der Windenergie an Land brauchen wir, um 65 Prozent erneuerbare Energien bis2030 zu erreichen, eine installierte Leistung von circa 88 Gigawatt, dasentspricht einem Bruttozubau von etwa 4 Gigawatt jährlich. Im Gegensatz dazu kam2019 gerade einmal 1 Gigawatt installierter Leistung hinzu. Die staatlicheFörderung der Anlagen muss dabei auch in der Zukunft verlässlich und finanziellattraktiv sein." Der vielfach geforderten Synchronisierung von ErneuerbarenEnergien und Netzausbau erteilt Sascha Müller-Kraenner eine deutliche Absage:"Eine Synchronisierung erfolgt bereits durch den Netzentwicklungsplan. AllesWeitere ist nur ein verstecktes Ausbremsen der Erneuerbaren Energien."Bei der Ermittlung der Ausbauziele spielt der erwartete Strombedarf eineentscheidende Rolle. Hier dürfen Bund und Länder nicht die veralteten Zahlen desKlimapakets verwenden, sondern müssen die des aktuellen NetzentwicklungsplanStrom 2035 zugrunde legen. Statt mit einem Strombedarf von 575 Terawattstundenim Jahr 2030 muss mit etwa 686 Terawattstunden gerechnet werden. Damit steigtder Bedarf an Windkraft- und Solaranlagen. Hintergrund sind unter anderemaktualisierte Prognosen zur Nutzung von Elektromobilität und Wärmepumpen.Nach der Erhöhung der Ausbauziele im EEG sind aber auch die Länder gefordert,Flächenziele für erneuerbare Energien rechtsverbindlich zu definieren und dieFlächen rechtssicher auszuweisen.Das Gespräch zwischen Bund und Ländern muss zudem eine klare Absage an pauschaleAbstände zwischen Windenergie und Wohnbebauung erbringen. "PauschaleAbstandsregeln schränken die vorhandene Fläche ohne wissenschaftliche Grundlageein. Wer Akzeptanz will, muss stattdessen die Beteiligungsmöglichkeitenverbessern, sowohl bei der Planung als auch finanziell", stellt Müller-Kraennerklar.Ein deutlicher Hemmschuh für die Windenergie ist des Weiteren die derzeitigeGenehmigungspraxis. Die Genehmigungsprozesse dauern zu lang und werden wegenrechtlicher Unklarheiten häufig angefochten. Dazu Constantin Zerger, LeiterEnergie und Klimaschutz der DUH: "Gerade bei der artenschutzrechtlichen Prüfungfehlen Bewertungsmaßstäbe und anerkannte Methoden. Dies führt zuRechtsunsicherheit und erheblichen Verzögerungen bei der Genehmigung. Bund undLänder müssen hier gemeinsam Standards vorgeben. Daneben sollten die Länderjeweils zentrale Genehmigungsbehörden für die Windenergie einrichten, sodassausreichend Know-how aufgebaut werden kann."Links:Zu den aktuellen Ausbauzahlen der Windenergie: http://ots.de/7zYmkTPressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deConstantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz0160 4334014, zerger@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe , www.facebook.com/umwelthilfe ,www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4505899OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell