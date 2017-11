Bund stellt modernes, flächendeckendes und zentrales Warnsystem zur Verfügung / Bevölkerung besser vorbereitet auf extreme Wetterereignisse und andere Gefahren (FOTO)

Bonn (ots) -"Ob es sich um ein Unwetter, eine Kampfmittelräumung oder eineLebensmittelerpressung handelte - in mehr als 400 Fällen habenLeitstellen oder Lagezentren des Bevölkerungsschutzes 2016/2017 überunser Modulares Wanrsystem (MoWaS), Warnmeldungen an die Nutzerinnenund Nutzer von NINA versendet. In diesem Jahr waren es über 250Warnungen, alleine bis Ende September. Das ist ein Rekordanstieg vonüber 70 Prozent zum Vorjahr, wo es noch rund 150 Warnungen waren.Aktuell wird damit fast täglich über die Warn-App NINA in derRepublik gewarnt", betont der Präsident des Bundesamtes fürBevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Christoph Unger imRahmen der Bilanzpressekonferenz "Warnung für Deutschland 2016/2017"in Bonn.Unger unterstrich weiter, dass Anfang 2016 noch ein paarhunderttausend Bürgerinnen und Bürger die Warn-App NINA(Notfall-Informations- und Nachrichten App) genutzt hätten."Mittlerweile sind wir bei 2,2 Millionen Menschen. Nebenspektakulären Warnungen, die über unsere App durch die jeweiligenzuständigen Behörden vor Ort versendet wurden, wie beimLebensmittelerpressungsfall aus Baden-Württemberg, zählen dazu dieWarnung vor Unwetterfolgen, wie Sturzfluten und Hochwasser. Deswegenist die heute in Bonn beginnende Weltklimakonferenz (COP23) nicht nurfür uns wichtig, weil die Behörde in Bonn sitzt, sondern wegen derzunehmenden Bedeutung des Klimaschutzes für den Bevölkerungsschutz.Wer seine Sicherheit erhöhen möchte, sollte sich die Warn-App NINAherunterladen und auf die individuellen Erfordernisse einrichten."Zukünftig werden bundesweit 350 Lagezentren, Leitstellen undBehörden bis auf die Ebene der unteren Katastrophenschutzbehördenihre Katastrophenwarnungen an die Rundfunkanstalten und direkt an dieWarn-App NINA senden. Dabei können auch zur Finanzierung des Bund-und Länderprojektes "Warnung der Bevölkerung" EU-Fördermittel genutztwerden. Damit können mit dem Modularen Warnsystem (MoWaS) inDeutschland flächendeckend Warnmeldungen veröffentlicht werden. "DieWarnung der Bevölkerung ist eine wichtige und vordringliche Aufgabe.Für diese Aufgabe brauchen wir weitere finanzielle Ressourcen, um mitden aktuellen technischen und weltweiten Entwicklungen mitzuhalten",so Unger.Zu den Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes gehört es, dieBevölkerung zu warnen. Seit 2013 ist dafür das Modulare Warnsystem(MoWaS) in Betrieb. Es wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz undKatastrophenhilfe (BBK) für den Zivilschutz entwickelt und denLändern für Warnzwecke des Katastrophenschutzes zur Verfügunggestellt. Zahlreiche Länder nutzen diese Möglichkeit bis auf diekommunale Ebene und binden auch Untere Katastrophenschutzbehörden inMoWaS ein. Das System kombiniert dabei bedarfsgerecht eine wachsendeZahl verschiedener Warnmittel, um die Bevölkerung gezielt, schnellund wirksam zu warnen. Die Warn-App NINA ist dabei ein Warnmittel,das über aktuelle Gefahren und mögliche Selbstschutzmaßnahmeninformiert.Warn-App NINA: http://www.bbk.bund.de/DE/NINA/Warn-App_NINA_node.htmlPressekontakt:Für Rückfragen stehen wir gerne Ihnen unter pressestelle@bbk.bund.dezur Verfügung.Pressesprecher: Wahid Samimy (0228 - 99 550 1160)Pressesprecherin: Marianne Suntrup (0228 - 99 550 1170)Folgen Sie uns! Auf unserem BBK Twitter-Kanal gewinnen Sie regelmäßigeinen Einblick in die vielfältigen Aufgaben unserer Behörde imBevölkerungsschutz: @BBK_BundOriginal-Content von: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuell