Bund stellt 500 Millionen Euro für Computer von Schülern bereit

BERLIN (dpa-AFX) - Zur besseren technischen Ausstattung von Schülern in der Corona-Krise will der Bund 500 Millionen Euro für den Unterricht am heimischen Computer zur Verfügung stellen.



Bedürftige Schüler sollen dadurch einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von entsprechenden Geräten erhalten, wie die Spitzen der großen Koalition am frühen Donnerstagmorgen nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin mitteilten./bk/tam/hoe/rm/had/DP/zb