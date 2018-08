Bund sieht keine Auswirkungen von US-Urteil zu Glyphosat

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

BERLIN (dpa-AFX) - Das US-Urteil gegen die Bayer -Tochter Monsanto wegen verschleierter Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat hat aus Sicht der Bundesregierung keinen Einfluss auf die in Deutschland geplanten Einschränkungen.



Das Urteil betreffe Gesundheitsaspekte für Menschen, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Montag in Berlin. Im Fokus der Bundesregierung stehe aber die wissenschaftlich klar belegte Beeinträchtigung der Artenvielfalt bei der Massenanwendung des Mittels.

Das Agrarministerium teilte mit, es habe sich mit dem Urteil nichts geändert und verwies auf einen in die regierungsinterne Abstimmung gegebenen Verordnungsentwurf. Vorgesehen ist unter anderem, das Unkrautgift für Private weitgehend zu verbieten und Bauern strengere Vorschriften zu machen. In den USA hatte ein Gericht in San Francisco angeordnet, dass die Bayer-Tochter Monsanto einem Krebspatienten 289 Millionen Dollar (253 Mio. Euro) Schadenersatz zahlen muss./sam/DP/jha