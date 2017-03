Bund muss Kulturelle Bildung direkter fördern

Essen/Berlin (ots) - Der Rat für Kulturelle Bildung fordert neueStrukturen und eine wirksamere Unterstützung des Bundes, um dieKulturelle Bildung als Grundlage und Triebkraft unseresgesellschaftlichen Miteinanders weiterzuentwickeln. Das ist diezentrale Botschaft der neuen Denkschrift "Mehr als weniger als gleichviel. Zum Verhältnis von Ökonomie und Kultureller Bildung", die dasunabhängige Gremium am 16. März in Berlin bei der Robert BoschStiftung vor rund achtzig Gästen aus Kultur, Politik, der Wirtschaftund zivilgesellschaftlichen Akteuren vorstellte. Der Vorsitzende,Prof. Dr. Eckart Liebau, zu den Forderungen und Empfehlungen desRates: "Unser wichtigstes Ziel bleibt der voraussetzungslose Zugangfür alle Heranwachsenden zu guten Angeboten Kultureller Bildung. Dieseit der Föderalismusreform aufgebauten Mauern bei der Zusammenarbeitdes Bundes mit den Ländern und den Kommunen im Bereich derKulturellen Bildung müssen endlich abgebaut werden. Eine zentraleAussage der kommenden Bundesregierung gleich zu Beginn der neuenWahlperiode ist dringend notwendig."Finanzierung: Kulturelle Bildung muss besser gesichert werdenIn seiner vierten Denkschrift setzt sich der Rat für KulturelleBildung dafür ein, dass der Diskurs über den Qualitätsanspruch unddie Aufgaben Kultureller Bildung präziser und damit zugleichkritischer geführt wird. Liebau weiter: "Das Verhältnis von Ökonomieund Kultureller Bildung ist völlig unzureichend beschrieben, wenn esauf die schlichte Forderung nach "Mehr Geld" reduziert wird - auchwenn mehr Geld selbstverständlich nötig ist. Vielmehr muss KulturelleBildung als eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe auch strukturellvom Bund gefördert werden dürfen. Denn gute Qualität und hinreichendeQuantität bei den Angeboten Kultureller Bildung können bundesweitohne eine stärkere Beteiligung des Bundes nicht erreicht werden. Dasgilt auch für die ergänzenden Angebote in der offenenGanztagsschule."Dabei liegt der Schrift eigens erhobenes empirisches Datenmaterialzugrunde: So zeigte die im Dezember vom Rat publizierte, inKooperation mit dem Deutschen Städtetag von der Prognos AGdurchgeführte Studie "Städte/Geld/Kulturelle Bildung. Horizont 2016",dass die Städte als grundlegende Orte der Kulturellen Bildung bessererechtliche Rahmenbedingungen und Finanzierungsstrukturen erhaltenmüssen. Liebau dazu: "Der jedes Jahr wiederkehrende Kampf um jedenEuro für die Kulturelle Bildung bei den Haushaltsgesprächen in dendeutschen Kommunen ist eine unbefriedigende Last für alleBeteiligten. Kulturelle Bildung darf nicht länger darunter leiden,dass sie als freiwillige Aufgabe definiert ist, die - anders als dieschulische Bildung - unverkennbar vom aktuellen Steueraufkommen inden Gemeinden abhängt."Lehrkräftemangel beheben und Unterrichtsausfall verhindernDie Forderungen und Empfehlungen des Rates beziehen sich imBundestagswahljahr sowie mit Blick auf Landtagswahlen 2017 auch aufden curricularen Bereich: "Was uns in besonderem Maße stört", soLiebau, "ist erstens die unzureichende Versorgung der Schulen mitFachlehrern und zweitens der hohe, aber nicht im Einzelnendokumentierte Unterrichtsausfall in Musik und Kunst. Hier bitten wirdie Kultusministerkonferenz, sich mit Nachdruck für die Umsetzungihrer Empfehlung zur Kulturellen Bildung einzusetzen und den Stand inden Ländern regelmäßig zu überprüfen und bekanntzugeben." Ein neuesPrekariat? Soziale und ökonomische Mindeststandards auch für dasextracurriculare Personal sichernDrittens verdichten sich die Hinweise, dass beim Ausbau derergänzenden Angebote in den Ganztagsschulen teilweise systematischprekäre Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. "Das mussunverzüglich beendet werden", so Liebau. Insgesamt legten die Befundeder neuen Denkschrift nahe, dass eine systematischeQualitätssicherung im Bereich der Kulturellen Bildung ininstitutionalisierter Form dringender denn je ist. Der Rat fürKulturelle Bildung fordert Bund, Länder und Kommunen daher zu einerkonzertierten Kraftanstrengung auf: Die Voraussetzungen für einMonitoring müssen geschaffen werden, das insbesondereländerübergreifende Statistiken zur Entwicklung der KulturellenBildung im Fachunterricht und in den schulischenArbeitsgemeinschaften, zum Unterrichtsausfall, zur Lehrerbildung, zurAusbildung, Bereitstellung und Entlohnung des extracurricularenPersonals in den Ganztagsschulen sowie zum Verhältnis von Angebot undNachfrage in der Kulturellen Bildung im Ganztag bereitstellt.Über den Rat für Kulturelle BildungDer Rat für Kulturelle Bildung ist ein unabhängigesBeratungsgremium, das sich umfassend mit der Lage und der QualitätKultureller Bildung in Deutschland befasst. Ihm gehören elfMitglieder an, die verschiedene Bereiche der Kulturellen Bildungrepräsentieren: Tanz- und Theaterpädagogik, Musik- undLiteraturvermittlung, Erziehungswissenschaften, Pädagogik,Soziologie, Kulturwissenschaften, Politikwissenschaften, Medien,Kulturelle Bildung und die Künste.Der Rat für Kulturelle Bildung ist eine Initiative der ALTANAKulturstiftung, Bertelsmann Stiftung, Deutsche Bank Stiftung, KarlSchlecht Stiftung, PwC-Stiftung, Robert Bosch Stiftung und derStiftung Mercator.Über den StiftungsverbundDer Verein "Rat für Kulturelle Bildung e. V." mit Geschäftsstellein Essen wird von einem Stiftungsverbund getragen, dem siebenStiftungen angehören: ALTANA Kulturstiftung, Bertelsmann Stiftung,Deutsche Bank Stiftung, Karl Schlecht Stiftung, PwC-Stiftung, RobertBosch Stiftung, Stiftung Mercator. Die Stiftungen verbindet dieWertschätzung von ästhetischen Erfahrungen sowie künstlerischenArbeits- und Ausdrucksformen als unverzichtbarem Teil von Bildung.Der Zusammenschluss zu einer Allianz für die Kulturelle Bildungermöglicht es den Stiftungen, gemeinsam starke Impulse für dieWeiterentwicklung und Verankerung dieses Teils von Bildung in unsererGesellschaft zu geben.