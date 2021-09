Bund gab 2021 bisher 88 Millionen Euro für Corona-Aufklärung aus

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Zwischen Januar und August dieses Jahres gab die Bundesregierung mehr als 88 Millionen Euro für Informations- und Aufklärungsarbeit im Rahmen ihrer Corona-Kampagne aus. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der "Welt am Sonntag" mit. Das Budget umfasste zum Beispiel auch Werbung für Hygienemaßnahmen, der Fokus lag zuletzt jedoch auf der Schutzimpfung.

Das meiste Geld, rund 36,3 Millionen Euro, floss in Zeitungs- und Zeitschriftenanzeigen, ein ähnlich hoher Betrag wurde in Außen- und Bandenwerbung gesteckt. Dahinter rangieren die Ausgaben für TV-Spots mit rund 13,4 Millionen Euro. Die Summen für die Kommunikation im Internet fielen hingegen deutlich geringer aus. Knapp zwei Millionen Euro gab die Regierung für Kampagnen in sozialen Medien aus, eine knappe Million für Onlinewerbung. Allein die Werbung für die derzeit laufende Impfaktionswoche kostete rund 5,7 Millionen Euro.

