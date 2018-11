Bund deutscher Baumschulen: Starke Nachfrage nach Gehölzen treibt die Preise (FOTO)

Berlin (ots) -Sowohl Groß- und Einzelhandel als auch Produktion verzeichnen guteUmsätze - Verknappung bei verschiedenen SortimentenBaumschulen blicken optimistisch in die laufende Herbstsaison:Sowohl Groß- als auch Einzelhandel verzeichnen steigende Nachfrage.Dies sowie die gestiegenen Transportkosten und die Kosten fürBewässerung führen zu einem deutlichen Preisanstieg. Davon sind unteranderem Jungpflanzen und mehrjährige Gehölze verschiedener Artbetroffen."Auch wenn die Baumschulen mitten in der Versandsaison sind,können viele Betriebe jetzt schon eine deutlich positive Umsatzbilanzziehen. Sowohl Einzel- als auch Großhandel verzeichnen höhereAbsatzmengen und Verkaufspreise", kommentiert Helmut Selders,Präsident des Bundes deutscher Baumschulen (BdB). "Diese erfreulicheEntwicklung findet allerdings nach einer Phase der Überproduktion vordem Hintergrund der Verknappung verschiedener Sortimente statt. Dazugehören unter anderem kleinkronige Straßenbäume, Klimabäume, größereHeckenpflanzen, Wildsträucher und Solitärpflanzen, deren Produktionmehrere Jahre nicht ausgeweitet worden ist. Hinzu kommen der letzteHitzesommer und die langanhaltende Dürre in vielen RegionenDeutschlands, die dafür sorgten, dass viele Pflanzen oft nicht diegewünschte Größe erreicht haben. Die Absatzzahlen deuten darauf hin,dass offensichtlich aktuell viel nachgepflanzt wird, was dentrockenen Sommer nicht überstanden hat. Diese Verknappung wirdsicherlich dafür sorgen, dass auch im kommenden Frühjahr und darüberhinaus bestimmte Gehölzarten knapp auf dem Markt werden." Vor diesemHintergrund empfiehlt Helmut Selders, Pflanzenkäufe und Pflanzungenjetzt im Herbst zu tätigen. Damit sei sichergestellt, dass diegewünschten Sorten noch verfügbar seien: "Solange es nicht so starkfriert, dass die Böden zugefroren sind, kann man pflanzen!"Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständischeVereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretungder rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, dieBaumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähigzu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuellweit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 15 Landesverbändeunterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständischeBaumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sichunter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulenschaffen Leben". Seit 1993 ist der BdB zusammen mit weiterenVerbänden des Gartenbaus Gesellschafter der DeutschenBundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und ist an der Planung undUmsetzung von Bundesgartenschauen (BUGAs) und InternationalenGartenbauausstellungen (IGAs) beteiligt.www.gruen-ist-leben.deFolgen Sie dem BdB auf www.facebook.com/BunddeutscherBaumschulen.Treten Sie unserer Xing-Gruppe "Grün ist Leben" bei. UnserePressemeldungen im Internet finden Sie unterhttps://www.gruen-ist-leben.de/meta-menue/pressemitteilungen/.Weiteres Pressematerial finden Sie auch im Presseportal von newsaktuell unter: http://www.presseportal.de/abo/direct/nr/126784.Pressekontakt:Teodora VasilevaReferentin für VerbandskommunikationTel.: 030-240 86 99-24vasileva@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell