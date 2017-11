Bund deutscher Baumschulen: Bäume sichern intakte Insektenwelt (FOTO)

Berlin (ots) -Angesichts des erschreckenden Rückgangs der Insekten inDeutschland, mahnt der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., Bäumeals einen Hauptträger der biologischen Vielfalt stärker in den Fokuszu nehmen: Baumpflanzungen in sehr großem Umfang seien notwendig.Das alarmierende Insektensterben sei unter anderem daraufzurückzuführen, dass insbesondere in der industriellenAgrarlandschaft Bäume zu Mangelware würden, erklärt derHauptgeschäftsführer des BdB, Markus Guhl: "Feldraine undGehölzstreifen in Form von Hecken verschwinden zunehmend. Grund sindmeistens die immer größer werdenden Landmaschinen, die am besten auf'hindernisfreien' großen Feldern eingesetzt werden."Zu allem Überfluss gehe es nun auch vielen Alleen an den Kragen,so Guhl weiter: "Die Straßenverkehrsverwaltungen sehen Bäumeausschließlich als Hindernisse, die bei Unfällen Autofahrergefährden. Mit dieser Begründung werden ganze Alleen abgeholzt. DasResultat ist, dass auch die letzten biologischen Brücken, das heißtBaumreihen, aus unseren Landschaften verschwinden. Deswegen muss sichniemand über das Insektensterben wundern."Guhl schlägt ein massives Anpflanzprogramm an Landstraßen, aberauch an Feldern vor: "Bäume bieten vielfältigen Insekten Lebensraum.Und dort, wo Bäume stehen, können auch unter ihren KronenBlühstreifen existieren, die dann keinem Pflug zum Opfer fallen."Aber auch in den Städten sieht Guhl Handlungsbedarf. "Wir dürfenuns nichts vormachen. In den letzten Jahren sind durch dieinnerstädtische Verdichtung immer mehr Naturflächen verlorengegangen. Das muss jetzt dazu führen, dass wenigstens die vielenfehlenden Bäume an Straßen und Parks zügig ersetzt werden. Aus Sichtder biologischen Vielfalt sind dabei möglichst große Bäume die ersteWahl", so der BdB-Hauptgeschäftsführer.Der BdB fordert daher, die Schaffung eines Förderprogramms fürStädte, Länder und Kommunen, so dass zügig Gelder für die Anpflanzungund die Pflege neuer Bäume vorhanden sind. "Das Insektensterben mussschnellstmöglich gestoppt werden. Das sollte der öffentlichen Handeinige Millionen Euro wert sein. Denn die Folgen eines weitergehendenInsektensterbens werden wesentlich gravierender für unsere Umweltsein. Umweltschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Das gehört auch zurWahrheit", fasst Guhl die Situation zusammen.Pressekontakt:Julia PetersLeiterin VerbandskommunikationBund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Kleine Präsidentenstraße 1D-10178 BerlinTel.: + 49 (0) 30 / 240 86 99-24Fax: +49 (0) 30 / 240 86 99-31E-Mail: peters@gruen-ist-leben.deInternet: www.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell