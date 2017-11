Bund: Zeit und Kostenplan von S21 Thema für Bahn-Aufsichtsrat

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesregierung sieht angesichts höherer Kostenerwartungen der Deutschen Bahn für das umstrittene Projekt Stuttgart 21 den Aufsichtsrat des Konzerns am Zug.



Es sei Aufgabe des Kontrollgremiums, sich mit Fortschreibungen der Bahn zu Angaben über Kosten und Bauzeit zu befassen, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Mittwoch in Berlin.

Der bundeseigene Konzern erwartet nun einen Kostenrahmen von 7,6 Milliarden Euro, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Aufsichtsratskreisen erfuhr. Bislang waren 6,5 Milliarden Euro vorgesehen. Zugleich verzögert sich die Fertigstellung des Projekts demnach auf Ende 2024. Zu den Zahlen äußerte sich der Ministeriumssprecher nicht./sam/DP/nas