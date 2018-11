Bund der Steuerzahler verbreitet falsche Informationen! Aktuell drei Uboote verfügbar! (FOTO)

Rostock (ots) - Drei von sechs Ubooten der Deutschen Marine können derzeit zurSee fahren. Im nächsten Jahr werden voraussichtlich vier Uboote zur Verfügungstehen."Das ist der Normalfall, weil der Betrieb der Uboote einen Turnus ausWerftliegezeit, Einsatzausbildung und Einsatz erfordert", so der Sprecher desInspekteurs der Marine, Kapitän zur See Dumrese (52). Der Bund der Steuerzahlerverbreite somit seit gestern falsche Informationen. Das sei verantwortungslos,weil damit das offensichtliche Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in dieLeistungsfähigkeit der Marine untergraben werde. Es sei zudem sehr irritierend,wenn der Bund der Steuerzahler für sein Schwarzbuch auf einen neun Monate altenSachstand zurückgreife. Jedermann könne das auf der Internetseite desSteuerzahlerbundes nachvollziehen (https://www.schwarzbuch.de/aufgedeckt/fall-details/fuer-die-500-millionen-euro-boote-fehlen-ersatzteilen-und-reparaturkapazitaeten/). Wenn sich für Herrn Altmann, dem Präsidenten desschleswig-holsteinischen Steuerzahlerbundes also die Frage stelle, "was 850Soldaten eines Uboot-Geschwaders den ganzen Tag treiben", laute die Antwort:"Von den eben nur 715 Soldaten dieses Uboot-Geschwaders - davon übrigens einGutteil Stabsangehörige und Besatzungen der drei zum Geschwader gehörigenFlottendienstboote - fahren derzeit drei Uboot-Besatzungen zur See. Dierestlichen Besatzungen werden im Ausbildungszentrum Uboote (AZU) in Simulatorenausgebildet. Und dass ein Kommandant auf seine Ausbildung wartet, ist ebenfallsfalsch", so Dumrese weiter.Als im Oktober 2017 tatsächlich alle sechs Uboote in der Werft oder imMarinestützpunkt auf ihre Instandsetzung warteten, lag das unter anderem anmangelnden Ersatzteilen und fehlenden Werftkapazitäten. Daraufhin haben dieMarine, das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung derBundeswehr (BAAINBw) und die Industrie gemeinsam Maßnahmen ergriffen, derenErfolg heute sichtbar ist. Dank der Trendwenden konnte die Beschaffung einesErsatzteilpaketes für alle Uboote eingeleitet werden. EinInstandsetzungsrahmenvertrag mit der Industrie führt außerdem zu einer besserenPlanbarkeit der Werftliegezeiten. "Beides zusammen erhöht ganz offensichtlichdie Verfügbarkeit der Uboote für die Marine", erläutert der Sprecher desInspekteurs. Am Beispiel der Uboote werde zudem deutlich, so Dumrese weiter, wiedie Marine die von der Politik beschlossenen Trendwenden nun mit Leben füllt undumsetzt. Insofern sei es gut und richtig, dass nach Jahren des Schrumpfens nundie Politik auch der Marine wieder mehr Geld zur Verfügung stelle.Abschließend stellte Dumrese noch klar, dass die Kosten für Instandsetzung der"Gorch Fock" auch falsch wiedergegeben seien. Auch sei natürlich untersuchtworden, wieviel ein Neubau eines Segelschulschiffs kosten würde. Mit der"Alexander von Humboldt" sei die "Gorch Fock" in vielerlei Hinsicht nicht zuvergleichen.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: 0381 802 51521/51522E-Mail: MarKdoPIZPressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell