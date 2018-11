Bund, Länder und Feuerwehren reagieren auf Waldbrände / 1. Waldbrandkonferenz von DFV und AK V der Innenministerkonferenz identifiziert wichtige Themenfelder (FOTO)

Berlin (ots) -Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) will gemeinsam mit Bund undLändern die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden sowohl inDeutschland als auch im Rahmen des EU-Gemeinschaftsverfahrensweiterentwickeln. Darauf verständigten sich die Teilnehmer derhochrangig besetzten 1. Waldbrandkonferenz des Arbeitskreises V derStändigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (AK Vder Innenministerkonferenz) und des Deutschen Feuerwehrverbandes inBerlin. Der DFV hatte die Veranstaltung in Abstimmung mit dem AK Vaufgrund der gehäuften Wald- und Vegetationsbrände mit überregionalerBedeutung im Jahr 2018 initiiert. Gegenstand der Konferenz warinsbesondere die Analyse nationaler und internationaler Waldbrände amBeispiel von Treuenbrietzen (Brandenburg) und dem Einsatzniedersächsischer Feuerwehrangehöriger im Rahmen eines Hilfeersuchensnach dem EU-Gemeinschaftsverfahren in Schweden. "Wir wollen unsintensiver abstimmen, Doppelbelastungen vermeiden und Ressourcenschonen", resümierte DFV-Präsident Hartmut Ziebs, der dieVeranstaltung gemeinsam mit dem AK V-Vorsitzenden Dr. Alexander Götzmoderierte.Der Teilnehmerkreis bestand aus den Mitgliedern des AK V sowieVorsitzenden und Präsidenten der Landesfeuerwehrverbände. Hinzu kamenSpitzenvertreter des Bundesministeriums des Inneren, für Bau undHeimat, der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, des Bundesamts fürBevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie der kommunalenSpitzenverbände.Die Konferenzteilnehmer verständigten sich darauf, dieidentifizierten Themenfelder nun für die nationalen undinternationalen Einsätze weiter zu bearbeiten. Insbesondere sind diesAusstattung, Material und Ausbildung, Verbesserung vonVerfahrensweisen, Kommunikation sowie die Zusammenarbeit mitPartnern.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell