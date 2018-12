Bund-Länder-Vereinbarung zum Erhalt der Grabstätten NS-verfolgter Sinti und Roma wird heute im Bundesrat unterzeichnet / Romani Rose: Ein historischer Tag für die Minderheit (FOTO)

Berlin (ots) -Heute wurde im Rahmen eines feierlichen Staatsaktes im Bundesratanlässlich des jährlichen Gedenkens an den NS-Völkermord an den Sintiund Roma die "Bund-Länder-Vereinbarung betreffend den Erhalt derGräber der unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaftverfolgten Sinti und Roma" durch Bundesministerin Dr. Giffey für dieBundesregierung unterzeichnet. Zuvor hatten am 5. Dezember 2018 dieMinisterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder während derMinisterpräsidentenkonferenz in Berlin die Vereinbarung gezeichnet.Mit dieser Vereinbarung wurde der am 8. Dezember 2016 durch dieBundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und -chefs der Länderverabschiedete Beschluss zum dauerhaften Erhalt der Grabstätten jetztin eine bundeseinheitliche Regelung umgesetzt, die mit der heutigenUnterzeichnung in Kraft tritt.An der feierlichen Unterzeichnung der Bund-Länder-Vereinbarungnahmen neben Bundesratspräsident Daniel Günther, Bundesministerin Dr.Giffey und dem Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma,Romani Rose, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten derLänder, Vertreter der beiden großen Kirchen und des Städtetags, dieVorstände des Zentralrats und seiner Landesverbände sowie Überlebendedes Holocaust teil."Nach den langen Verhandlungen des Zentralrats Deutscher Sinti undRoma mit Bund, Ländern und Kommunen ist der heutige Tag für denZentralrat und für die gesamte Minderheit ein historisches Datum. Mitdieser Vereinbarung werden die Grabstätten von Überlebenden desNS-Völkermords in den Kommunen und in den Städten alsFamiliengedächtnisstätten und als öffentliche Lernorte für dienachkommenden Generationen dauerhaft erhalten. Mit dem Erhalt derGrabstätten wird das ehrende Gedenken an unsere Menschen, die imNationalsozialismus verfolgt und ermordet worden sind, gewahrt und andas schlimme Schicksal unserer Minderheit im Holocaust erinnert", soder Vorsitzende des Zentralrats, Romani Rose, heute im Bundesrat."Mein Dank gilt der Bundeskanzlerin und allen Ministerpräsidentinnenund Ministerpräsidenten der Länder und insbesondere dem DeutschenStädtetag sowie den beiden großen Kirchen, die uns bei diesemwichtigen Anliegen geschlossen unterstützt haben. Besonderer Dankgilt Bundesministerin Giffey und den Mitarbeitern ihres Hauses, diedie komplexen Verhandlungen zu diesem guten Ergebnis geführt haben",so Rose weiter.Für die Familien der Sinti und Roma ist der dauerhafte Erhalt derGrabstätten als Familiengedächtnisstätten und als geschützteGedenkorte von großer Bedeutung, auch weil es für die meisten ihrerim Nationalsozialismus ermordeten Angehörigen nirgendwo eineGrabstelle gibt. Gleichzeitig sind diese Grabstätten Plätze vonhistorischer Bedeutung und, aufgrund ihrer besonderen Geschichte,öffentliche Lernorte vor allem dort, wo mit besonderenGrabinschriften und -tafeln auf das Schicksal der Bestattetenhingewiesen wird. Ihr Erhalt liegt insofern nicht nur im Interesseder betroffenen Familien, sondern ist ein grundlegender Beitrag fürdie politische Bildungsarbeit und die deutsche Erinnerungskultur."Unsere Gräber sind die letzten Spuren derer, die die Schrecken desHolocaust überlebt haben. Sie sind die Zeugen des Völkermords an denSinti und Roma und als solche ein Vermächtnis für unsere Demokratieund unseren Rechtsstaat", so der Zentralratsvorsitzende.Die Kosten für den Erhalt der Gräber werden von Bund und denLändern hälftig geteilt. Die administrative Umsetzung gewährleistetder Bund durch das Bundesamt für zentrale Dienste und offeneVermögensfragen (BADV).Jara KehlPolitische ReferentinPressekontakt:Herbert Heuss, Wissenschaftlicher LeiterZentralrat Deutscher Sinti und Roma+49 6221 98 11 01herbert.heuss@sintiundroma.dewww.sintiundroma.deOriginal-Content von: Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, übermittelt durch news aktuell