Bund-Future weiter schwach

Thema Lehrbuch: Es ist auch laut den Wirtschaftswissenschaften zu erwarten, dass die Zinsen mit zunehmender Inflation steigen. Und genau das sehen wir derzeit in Deutschland, gemessen am Bund-Future. Die Inflation ist in Deutschland zuletzt auf 2,2% gestiegen, und insofern ist es nicht verwunderlich, dass nun der Bund-Future in den letzten Tagen unter Druck geraten ist.

DAX auf 12.000 Punkten! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen.