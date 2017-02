Bund-Future startet durch!

Sehr bemerkenswert, was für eine starke Performance der Bund-Future in den letzten Handelstagen hingelegt hat! Wer da mit Derivaten auf der richtigen Seite positioniert war, konnte gutes Geld verdienen. Der Anstieg war zum einen charttechnisch nicht verwunderlich, nachdem der Bund-Future den Break über die bisherigen Jahreshochs geschafft hatte. Doch noch etwas anderes kam dazu:

Unsicherheit wegen Frankreich-Wahl beflügelte Bund-Future

Denn ein steigender Bund-Future – das bedeutet, dass deutsche Staatsanleihen im Kurs zulegen (und die Renditen entsprechend sinken). Da ist vor dem Hintergrund einer zuletzt gestiegenen Inflationsrate eigentlich ungewöhnlich. Doch es gibt es eben einen Sonderfaktor derzeit – und zwar zeigen sich die Bundesanleihen derzeit wieder einmal in ihrer Funktion als wahrgenommener sicherer Hafen.

Diesmal ist es die Wahl in Frankreich, die zu Unsicherheit führt. Da geht es ja hoch her – so hat z.B. letzte Woche der französische Politiker Francois Bayrou für einige überraschend erklärt, er werde nicht kandidieren als Präsident. Und einige Investoren verkauften französische Anleihen wegen dieser Unsicherheit (die Renditen stiegen da deshalb) – und kauften stattdessen deutsche Anleihen. Das führte zu dem Effekt, dass deren Kurse stiegen. Übrigens: der französische Aktienmarkt (im Chart der CAC 40) hielt sich trotz dieser Unsicherheit bisher gut.

Welche Aktien jetzt nach DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte die größten Gewinnchancen eröffnen, lesen Sie in unserem neuen Exklusiv-Report. Völlig kostenlos. Hier geht’s zum Download.