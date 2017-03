Bund-Future sackt durch

Beim Bund-Future haben wir in den letzten Tagen eine Situation wie aus dem Lehrbuch gesehen. So ist die Inflation in Deutschland auf 2,2% gesprungen und damit auf ein neues Mehrjahreshoch. Wie in einem solchen Fall zu erwarten gerieten die Zinsen (Renditen von Staatsanleihen) umgehend unter Druck, was sich deutlich beim Bund-Future zeigte.

Welche Aktien jetzt nach DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte die größten Gewinnchancen eröffnen, lesen Sie in unserem neuen Exklusiv-Report. Völlig kostenlos. Hier geht’s zum Download.