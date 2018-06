Bund-Future: Wann platzt die Anleihe-Blase?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Wie erwartet konnte sich der Bund-Future (ISIN: DE0009652644) im Verlauf der letzten Handelswoche deutlich stabilisieren und resultierend daraus einen kleinen Aufwärtstrend ausbilden. Natürlich bewegt sich der Rentenkontrakt noch im Rahmen der größeren Korrektur, besteht demnach also noch kein Grund in Euphorie zu verfallen. Wie im Langzeitchart dargestellt sehe ich den Bund Future in einer großen Trendwende, oder um es trefflicher auszudrücken: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.