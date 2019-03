Bund Future: Droht der Anleihe der totale Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der kleine Kursanstieg, welcher sich an den letzten Handelstagen eingestellt hat, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich der Bund-Future im Rahmen einer großen Korrektur bewegt. Dieses Szenario hatte ich bereits in meiner jüngsten Ausgabe so aufgezeigt, sodaß sich der Überraschungseffekt in engen Grenzen halten dürfte. Signifikantes konnte die Performance dennoch noch nicht bewirken. Resultierend daraus halte ich an meiner bisherigen Zählweise

Ein Beitrag von Henrik Becker.