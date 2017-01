Bund-Future: Dreieck?

Beim Bund-Future sieht es derzeit nach der charttechnischen Formation eines aufsteigenden Dreiecks aus. Und bei so einer Formation ist bekanntlich ein Ausbruch über die waagerechte Linie in Richtung nach oben wahrscheinlicher als das Gegenteil. Ob das so kommen wird, könnte sich diese Woche entscheiden.

