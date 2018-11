Berlin (ots) -Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat in seiner gestrigenSitzung zusätzliche 100 Millionen Euro für die Fahrzeugbeschaffungder Feuerwehren im ergänzenden Katastrophenschutz bewilligt. "Nacheiner langjährigen Durststrecke ist diese Stärkung der Feuerwehrenein Meilenstein. Der Bund bringt damit seine Wertschätzung für dieLeistung der Feuerwehren zum Ausdruck", erklärt Hartmut Ziebs,Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).Ziebs hatte zuletzt beim Berliner Abend der deutschen Feuerwehrenvor mehr als 100 Parlamentariern gefordert, die Mittel für dieFahrzeugersatzbeschaffung durch den Bund auf 100 Millionen Euroaufzustocken. "Auch im Rahmen des Neuen Konzeptes zur zivilenVerteidigung gibt es kein Einsatzszenario, das ohne den massivenEinsatz der Feuerwehrleute bearbeitet werden kann", stellt derVerbandspräsident klar. "Das Ausstattungskonzept aus 2007 mussendlich konsequent umgesetzt werden. Auf dieser Grundlage soll auchder neue strategische Ansatz ,Konzeption zivile Verteidigung'aufgesetzt werden!", so Ziebs.In den Jahren 2019 bis 2022 wird das Budget somit jeweils um 25Millionen Euro aufgestockt. Hiermit sollen vor allemLöschgruppenfahrzeuge und Schlauchwagen beschafft werden. Hinzukommen die dafür auch notwendigen Stellen im Beschaffungsamt desBundes.Hintergrund: Die Menschen in Deutschland können sich auf schnelle,professionelle Hilfe der Feuerwehren an jedem Ort jederzeitverlassen. Die Kommunen als Träger der örtlichen Gefahrenabwehr, dieKreise und Länder, die zuständig sind für den Katastrophenschutz, undder Bund als Garant für den Zivilschutz sind in der Pflicht, dafüreine zeitgemäße und ausreichend dimensionierte Ausstattung bereit zustellen. Gemäß § 13 ZSKG ergänzt der Bund den Katastrophenschutz derLänder in den Aufgabenbereichen Brandschutz, Betreuung, ABC- undSanitätswesen.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell