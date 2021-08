Bumble and bumble erweitert seine Hairdresser's Invisible Oil-Linie um die von der Hautpflege inspirierte Ultra Rich Collection

New York (ots/PRNewswire) - Die neuen, intensiv feuchtigkeitsspendenden Pflegeformeln spenden bis zu 72 Stunden lang Feuchtigkeit, schützen vor hoher Luftfeuchtigkeit und reduzieren Frizz.Bumble and bumble (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3271028-1&h=2903176970&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3271028-1%26h%3D2106226693%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bumbleandbumble.com%252F%26a%3DBumble%2Band%2Bbumble&a=Bumble+and+bumble), die Autorität für professionelle Haarpflege- und Stylingprodukte, stellt die Hairdresser's Invisible Oil Ultra Rich-Kollektion vor, eine umfassende Haarpflegekur, die selbst trockenes Haar mit samtiger, ultra-reicher Feuchtigkeit versorgt.Ultra Rich ist die Ergänzung des Bestsellers Hairdresser's Invisible Oil und umfasst ein Shampoo, eine Pflegespülung und eine Hyaluronic Treatment Lotion, die zusammen von der Kopfhaut bis in die Haarspitzen nähren und bis zu 72 Stunden lang Feuchtigkeit spenden, vor hoher Luftfeuchtigkeit schützen und Frizz reduzieren.Hairdresser's Invisible Oil Ultra Rich ist für alle Haartypen und -strukturen - 4C-1A -, geeignet und enthält eine cremige Formel mit biomimetischer Hyaluronsäure in Hautpflegequalität, Kalahari-Melonensamenöl und der für Hairdresser's Invisible Oil charakteristischen Mischung von sechs verschiedenen Ölen."Wir haben Ultra Rich entwickelt, da wir festgestellt haben, dass es einen großen Bedarf an Tiefenhydratisierung gibt, insbesondere für Menschen mit extrem trockenem, dickem und krausem Haar. Die Kombination dieser Produkte mit leistungsstarken, von der Hautpflege inspirierten Inhaltsstoffen spendet tagelang Feuchtigkeit", so Christine Hall, Vice President, Hair Care & Color Research & Development bei The Estée Lauder Companies, dem Mutterkonzern von Bumble and bumble.Das Shampoo und die Spülung sind farbecht und frei von Sulfatreinigern. Sie reinigen und pflegen das Haar sanft und machen es weich, glänzend und geschmeidig.Das Kraftpaket der tierversuchsfreien Pflegeserie ist die Hyaluronic Treatment Lotion, eine Multitasking-Pflege, die trockenem, sprödem Haar Feuchtigkeit spendet. Sie hilft, Spliss vorzubeugen, entwirrt und schützt vor Haarbruch und bietet gleichzeitig einen Hitzeschutz bis 230 °C."Mit den kürzlich eingeführten Produkten Bb.Curl, Bb.Illuminated Blonde und der neuen Ultra Rich-Kollektion erweitern wir unser Angebot für alle Haartypen, Haarstrukturen und Stilvorlieben", erläutert Amber Garrison, Senior Vice President und Global General Manager von Bumble and bumble.Hairdresser's Invisible Oil Ultra Rich ist ab sofort in Bumble and bumble Flagship NYC Salons, Bb.Network Salons, bei bumbleandbumble.com und Sephora erhältlich.#HairdressersInvisibleOil #BbUltraRichInformationen zu Bumble and bumbleBumble and bumble begann 1977 als Salon in New York City, wo die Bumble and bumble Friseure und Friseurinnen sich auf der ganzen Welt ihren Weg in Zeitschriften, auf den Laufsteg und hinter die Kulissen bahnten - mit Schnitt, Farbe und Styling.Die Marke wurde von meisterhaften Hairstylist/innen und Colorist/innen inspiriert, die von technischer und künstlerischer Exzellenz besessen sind und sich selbst kühn ausdrücken. Bumble and bumble ABV entwickelt Produkte, die den hohen Ansprüchen dieser Profis gerecht werden und gleichzeitig so einfach sind, dass sie von allen verwendet werden können. Vom legendären Surf Spray, das die Wellen verstärkt, bis hin zum Bestseller, dem feuchtigkeitsspendenden Hairdresser's Invisible Oil, werden diese beliebten Produkte von den Profis in den Bumble and bumble-Salons und von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt jeden Tag zu Hause verwendet.Bumble and bumble kreiert Produkte für alle Haartypen, -strukturen und -stile mit kompromissloser Qualität, um Ihren persönlichen Stil mit einem mühelos modernen Look zu unterstreichen. Bumble and bumble widmet sich mit Leidenschaft und Hingabe der Friseurkunst.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602098/Invisible_Oil_Ultra_Rich.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3271028-1&h=897276020&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3271028-1%26h%3D4009678379%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1602098%252FInvisible_Oil_Ultra_Rich.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1602098%252FInvisible_Oil_Ultra_Rich.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1602098%2FInvisible_Oil_Ultra_Rich.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602099/Hairdresser_Invisible_Oil_Ultra_Rich.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3271028-1&h=2489412869&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3271028-1%26h%3D2425477532%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1602099%252FHairdresser_Invisible_Oil_Ultra_Rich.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1602099%252FHairdresser_Invisible_Oil_Ultra_Rich.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1602099%2FHairdresser_Invisible_Oil_Ultra_Rich.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602100/Invisible_Oil_Ultra_Rich.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3271028-1&h=2957672629&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3271028-1%26h%3D1399706781%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1602100%252FInvisible_Oil_Ultra_Rich.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1602100%252FInvisible_Oil_Ultra_Rich.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1602100%2FInvisible_Oil_Ultra_Rich.jpg)Pressekontakt:Amanda Masseyamandam@bumbleandbumble.comOriginal-Content von: Bumble and bumble, übermittelt durch news aktuell