Bullfrog Gold: War das alles?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bullfrog Gold, die im Segment "Diversified Metals & Mining" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 mit 0,08 USD.Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Bullfrog Gold in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Bullfrog Gold haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Bullfrog Gold bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

