Bulgariens Ministerpräsident positiv auf Corona getestet

SOFIA (dts Nachrichtenagentur) - Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borissow ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Regierungschef am Sonntag in einer Mitteilung auf Facebook mit. Demnach fielen zwei aktuelle PCR-Tests positiv aus.

Der Ministerpräsident schrieb, dass er bis auf allgemeines Unwohlsein aktuell keine weiteren Symptome habe. Für den Moment bleibe er nach Ermessen seiner Ärzte in häuslicher Behandlung. Seine Kontaktpersonen seien an die zuständigen Behörden weitergeleitet worden, so Borissow weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur