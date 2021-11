Bulgarien wählt Parlament und Präsidenten

SOFIA (dpa-AFX) - In Bulgarien haben am Sonntagmorgen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen begonnen.



Rund 6,7 Millionen Stimmberechtigte sind zum dritten Mal in diesem Jahr aufgerufen, die 240 Abgeordneten der Nationalversammlung zu wählen. Bei der Präsidentenwahl gilt Amtsinhaber Rumen Radew als Favorit.

Die Wahllokale sind von 6.00 bis 19.00 Uhr MEZ geöffnet. Danach werden Prognosen auf der Basis von Wählerbefragungen veröffentlicht. Mit offiziellen Endergebnissen ist binnen vier Tagen nach der Wahl zu rechnen.

Die dritte Parlamentswahl innerhalb eines Jahres wurde notwendig, weil auch die erst im Juli gewählte Volksversammlung keine regierungsfähige Mehrheit zustande bringen konnte.

Auch diesmal dürften Umfragen zufolge wieder sechs Parteien die Vier-Prozent-Hürde zum Einzug ins Parlament überwinden. Stärkste Kraft könnte demnach die bürgerliche Partei GERB des im April abgewählten Regierungschefs Boiko Borissow mit 24 Prozent werden. Allerdings ist fraglich, ob sie Koalitionspartner findet.

Die neue Anti-Korruptions-Partei "Wir führen den Wandel fort" (PP) kann laut Umfragen mit bis zu 16 Prozent rechnen. Um sie herum könnte nach Einschätzung von Meinungsforschern eine reformorientierte Regierung entstehen./el/DP/he