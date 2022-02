Bulgarien: Proteste gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine

SOFIA (dpa-AFX) - Im EU- und Nato-Mitgliedsland Bulgarien haben Demonstranten nach der russischen Invasion ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet. Vor dem Präsidialamt im Zentrum der Hauptstadt Sofia versammelten sich am Samstag etwa 200 Menschen mit ukrainischen Fahnen, um gegen den Einmarsch Russlands zu protestieren. Unter ihnen waren viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Bulgarien leben. Ähnliche Veranstaltungen gab es auch in den Schwarzmeerstädten Warna und Burgas. Die bulgarische Vertretung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International rief zu einer Kundgebung vor der ukrainischen Botschaft in Sofia auf.

Unterdessen wurden erste bulgarisch-stämmige Ukrainerinnen und Ukrainer sowie bulgarische Staatsbürger mit zwei Bussen aus der Ukraine nach Bulgarien in Sicherheit gebracht. Die Busse kamen aus der ukrainischen Stadt Odessa, wie das bulgarische Staatsradio berichtete. Bulgarien hat sich bereiterklärt, ethnische Bulgarinnen und Bulgaren aus der Ukraine aufzunehmen und etwa in Hotels unterzubringen. Die bulgarische Minderheit in der Ukraine wird nach Angaben der Akademie der Wissenschaften in Sofia auf 250 000 bis 500 000 Menschen beziffert.