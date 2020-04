Bulgarien: Kein Export von Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung

SOFIA (dpa-AFX) - Bulgarien hat im Kampf gegen das neue Coronavirus den Export von Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung in Drittstaaten verboten.



Ziel sei es, das Risiko zu verringern, dass Menschen, die bei der Bekämpfung des Coronavirus ganz vorne dabei seien, ohne angemessenen Schutz blieben, begründete die Regierung ihren Beschluss vom Mittwoch. Das Verbot gelte für Desinfektionsmitteln sowie Einwegoveralls, medizinische und chirurgische Einwegmasken, Schutzbrillen, Latex- und Nitril-Einmalhandschuhe sowie Fußschutz.

Außerdem wurden die staatlichen Versorger mit Medikamenten, medizinischen Erzeugnissen und Schutzmitteln von Zollabgaben und der Mehrwertsteuer befreit. Eineinhalb Monate nach dem ersten nachgewiesenen Covid-19-Fall in Bulgarien stieg die Zahl der identifizierten Coronavirus-Fälle am Mittwoch auf 1024 - unter ihnen sind 83 Ärzte und Krankenschwestern.

In dem Balkanland starben amtlichen Angaben zufolge 49 Menschen an den Folgen der Coronavirus-Infektion. 174 Patienten wurden geheilt. Da in den vergangenen Tagen die Fallzahl viel schneller stieg als zuvor, ist noch keine Lockerung der Schutzmaßnahmen in Sicht. Bis zum 13. Mai gilt ein Ausnahmezustand. Geöffnet haben nur Supermärkte, Apotheken, Banken und Tankstellen. In der Öffentlichkeit sind bis 26. April Schutzmasken obligatorisch./el/DP/jha